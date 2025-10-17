Familiares de víctimas de la dana piden que Mazón no les salude en el funeral de Estado

Familiares de víctimas de la dana del 29 de octubre han explicado que han trasladado a la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana su petición de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no les salude en el funeral de Estado: "Que tenga por lo menos esa deferencia". Así lo ha detallado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O, Rosa Álvarez, quien ha expresado el dolor que les causa saber que el presidente Mazón asistirá a este funeral. "Para nosotros es muy doloroso saber que 12 meses después la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar allí", ha dicho Álvarez quien también ha expresado que tanto Mazón como el resto del Consell "podrían tener la deferencia de no acudir" al funeral de Estado, pese a lo que dicte el protocolo ante este tipo de actos: "Pueden estar pero nadie les obliga a estar".