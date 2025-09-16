Fans de Eurovisión apoyan la salida de un festival con "valores" que nació para "unir culturas"

La Organización Fan del Festival de la Canción de Eurovisión y el Benidorm Fest (OFEB) celebra la decisión del Consejo de Administración de RTVE de retirar su participación del certamen si Israel sigue formando parte del mismo, decisión que apoyan "ciegamente" pues el festival "nació para unir culturas después de la guerra" y cuenta con unos "valores" que "un país no está siguiendo". "Lo que está pasando no es una cuestión política, sino de humanidad, ya que se están vulnerando derechos humanos", ha explicado Ander Reguilón, portavoz de OFEB en una entrevista a Europa Press Televisión.