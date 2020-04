Sonia Sáez de Buruaga, presidenta de la delegación de Euskadi de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), ha advertido que los farmacéuticos no pueden asumir el precio máximo de 0,96 céntimos por mascarilla quirúrgica fijado por el gobierno de Sánchez porque, ha subrayado, "aún no es un precio final, no ha salido en el BOE", y el coste de las últimas mascarillas adquiridas por los farmacéuticos es el doble del fijado por las autoridades gubernamentales.