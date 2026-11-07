Feijóo carga contra el "Gobierno de las orgías" y pide mirar por Ceuta, jóvenes y mujeres

Valladolid, 7 de noviembre de 2026. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este contra el "Gobierno de las orgías" que liderado durante los últimos años el socialista Pedro Sánchez, unas legislaturas que han estado "marcadas por la corrupción, el machismo y la gestión infame y negligente de los recursos públicos", al tiempo que ha pedido "mirar a los ciudadanos de Ceuta, a los jóvenes y a las mujeres" con el objetivo de "construir una España mejor". (Fuente: PP)