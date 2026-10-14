Feijóo exige que Sánchez comparezca por los buques marroquíes detectados en Ceuta este verano

Madrid, 14 de octubre de 2026. Declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que las revelaciones sobre la presencia de buques de la marina marroquí en aguas españolas durante el pasado 30 de julio son de una "gravedad extraordinaria". "El Gobierno lo sabía y el presidente se fue de vacaciones. Y, además, se lo ocultó a las Cortes Generales, a los ceutíes y al resto de los españoles. No hay palabras para describirlo", ha subrayado. Por eso ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y eleva el caso a la UE y a la Audiencia Nacional. (Fuente: PP)