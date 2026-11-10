Feijóo promete reducir aforamientos y endurecer penas por malversación

Madrid, 10 de noviembre de 2026. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa reducirá los aforamientos y endurecerá las penas por malversación de fondos públicos. Es más, ha dicho que su Gobierno no indultará "a ningún político condenado por corrupción nunca". "Basta de corrupción", ha proclamado Feijóo en un acto celebrado en Madrid para presentar el programa electoral con el que el PP concurre a las próximas elecciones generales. Le ha acompañado en el escenario la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, encargada de coordinar ese documento. (Fuente: PP)