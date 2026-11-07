Feijóo recuerda a víctimas de Urda y pide que el "hartazgo no se convierta en resignación"

Valladolid, 7 de noviembre de 2026. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado a las víctimas y familiares de los afectos en la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), al tiempo que ha asumido la obligación de demostrar a los españoles que "hay una alternativa, que el hartazgo no puede ser resignación y que la tristeza no está reñida con la esperanza". "Por tanto hay esperanza, claro que la hay, tiene fecha el 29 de noviembre", ha expresado. (Fuente: PP)