Fernández Calle valora que Abascal pone "a España por delante" para pactar en el Senado

Badajoz, 20 de octubre de 2026. Declaraciones del vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en valoración de las negociaciones en curso entre el Partido Popular y Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno en el Senado. Fernández Calle ha puesto en valor la disposición de Santiago Abascal, asegurando que "una vez más" ha situado los intereses generales del país "por delante": "Está abierto a seguir hablando con el Partido Popular en este caso para llegar al acuerdo que ellos, unos y otros, crean conveniente y a sacrificar, en este caso, lo que son las legítimas opciones que pueda tener Vox en aras de recuperar España".