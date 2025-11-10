La Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

La Fiscalía de Francia ha reclamado este lunes que el expresidente Nicolas Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial tras cerca de 20 días en prisión después de ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi. Así, han sostenido que el exmandatario debe tener prohibido contactar con testigos y otras partes en el caso para evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso, en el marco de una vista cuya resolución está prevista para este mismo lunes y que podría derivar en la salida de Sarkozy de prisión.(Fuente: Europa Press / Elysee)