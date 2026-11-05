Fundación Telefónica reparte 50 becas de máster en su primera convocatoria

Madrid, 5 de noviembre de 2026. Fundación Telefónica ha repartido un total de 50 becas, por valor de hasta 80.000 cada una, en su primera convocatoria. En esta primera edición, el 30% de las personas beneficiarias son mujeres y las especializaciones como la biotecnología, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas concentran el 88% de las ayudas concedidas. Una convocatoria en la que el 74% de las personas becadas va a cursar sus estudios fuera de España, dando valor al talento nacional en el extranjero. En España, Madrid ha sido la principal ciudad seleccionada para cursar estudios como David Navas. Unas becas que demuestran el compromiso de Fundación Telefónica con el impulso de oportunidades para que las personas crezcan y se desarrollen.