Gamarra dejará la Secretaría General del PP ante "la necesidad de relevo"

La Secretaria General del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que dejará su cargo como número dos del partido tras el congreso nacional que los de Feijóo celebrarán este fin de semana en Madrid. Según fuentes populares, Cuca Gamarra no dará un paso a un lado, sino que seguirá formando parte del núcleo duro de Feijóo; previsiblemente llevando el área de Justicia. En una comparecencia ante los medios de comunicación, Gamarra ha asegurado que "toca otra etapa distinta" y que pide "relevo". No obstante, la número dos de los populares ha afirmado que se pondrá "a disposición del partido" porque "esto no va de egos".(Fuente: PP / Europa Press / Congreso)