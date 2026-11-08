Gamarra (PP): "El 29 de noviembre vamos a decir por fin 'fin' al sanchismo"

Logroño, 8 de noviembre de 2026.
"El próximo 29 de noviembre vamos a decir por fin 'fin' al sanchismo". Así lo ha asegurado este domingo en Logroño la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y cabeza de lista de la formación por La Rioja al Congreso Cuca Gamarra, en un acto de precampaña celebrado en Logroño, contando con la presencia del secretario general del partido, Miguel Tellado.
En su intervención, Gamarra ha reseñado que "el 29 de noviembre, La Rioja va a votar cambio", afirmando que "España no se puede entender sin La Rioja" y reivindicando que "ser más pequeño no significa ser menos que nadie".
(Fuente: Imágenes Cedidas)