Gamarra ve cinismo en los socios de Sánchez que lo critican, porque "lo están manteniendo"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado de cinismo a los socios del Gobierno del PSOE que ahora lo critican, porque "son ellos los que están manteniendo el sanchismo, y por tanto son ellos los que están manteniendo toda esta indignidad de corrupción y toda esta indignidad de casos de acoso". Lo ha declarado este domingo en Terrassa (Barcelona) al asistir a un homenaje al concejal popular de Viladecavalls (Barcelona) Paco Cano Consuegra, asesinado por ETA el año 2000, y también han acudido el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el presidente del PP de Barcelona y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes. Al preguntársele por las críticas del PNV al Gobierno el sábado, ha la popular ha respondido a todos los socios, incluido Sumar, que "no crean que van a engañar a nadie simple y llanamente con un mensaje si, teniendo en su mano poder cambiar este gobierno, no lo hacen". "Unas palabras huecas que no van acompañadas de hechos no sirven absolutamente de nada", ha insistido.