Garamendi defiende que la cuestión salarial debe abordarse desde una perspectiva más amplia

Madrid, 12 de noviembre de 2026. Declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha defendido que la cuestión salarial debe abordarse desde una perspectiva más amplia que incluya productividad y competitividad, señalando que "para eso hay que hablar de productividad, hay que hablar de competitividad, hay que hablar de absentismo", y ha criticado la retención fiscal del Estado: "El Estado se ha quedado con 19.000 millones de euros que deben estar en el bolsillo de los trabajadores".