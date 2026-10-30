Garamendi elogia a Fátima Báñez y critica la situación ferroviaria española

Huelva, 30 de octubre de 2026. Garamendi lamenta la muerte de Báñez y critica la "falta de inversión y mantenimiento" en los trenes. El presidente de la confederación española de organizaciones empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha expresado este viernes su "profunda tristeza, consternación y desolación" a su llegada al velatorio de la exministra y presidenta de la fundación CEOE, Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario del pasado miércoles en la provincia de Toledo, al tiempo que ha exigido responsabilidades por la "falta real de inversión y mantenimiento" en la red de transportes y ha censurado que "se intente responsabilizar" a los maquinistas. En declaraciones a los medios a las puertas del velatorio de Báñez en Huelva, Garamendi ha trasladado su pésame y solidaridad a todas las víctimas, a los hospitalizados y a los supervivientes de este "horrible accidente". Así, ha destacado de forma especial el caso de Báñez, de quien ha recordado que fue "de las últimas rescatadas", y ha agradecido el despliegue del "ecosistema de solidaridad" conformado por los vecinos, la unidad militar de emergencias (UME), la guardia civil, bomberos y sanitarios. Visiblemente afectado, el dirigente patronal ha elogiado la trayectoria personal y profesional de la exministra, a quien ha definido como una de las personas "más generosas" que ha conocido, así como un referente del "diálogo social y de la buena política". "no la voy a recordar, la voy a tener al lado todo el día", ha afirmado Garamendi, quien ha recordado el estrecho vínculo que compartían en la patronal desde hace casi siete años y su "profunda fe" compartida. Más allá del pésame, el líder de los empresarios ha criticado la situación de la red ferroviaria española, asegurando que desde la patronal llevan "mucho tiempo reclamando la falta de mantenimiento en infraestructuras". "No puede ser los muertos que llevamos como consecuencia en los ferrocarriles durante el año", ha aseverado, vinculando directamente el siniestro a las deficiencias técnicas de la red. Asimismo, se ha "solidarizado" con "todos los trabajadores" del sector ferroviario y de Adif. "Me quiero acordar de los maquinistas porque es impresentable que se quiera echar la culpa a la gente que está trabajando y que lleva desde hace mucho tiempo advirtiendo de la situación. No me parece de recibo culpar a una persona joven cuando todos sabemos que es fruto de la falta real de inversión", ha dicho. En esta línea, Garamendi ha alertado del impacto que el "deterioro" de la red ferroviaria y viaria puede ocasionar en sectores "clave" como el turismo. "¿Quién se monta en un tren? ¿cómo están las carreteras?", ha cuestionado, censurando que ante diferentes crisis "se señale habitualmente" a las empresas y a los autónomos "mientras se ignoran" los problemas "estructurales" de inversión pública. Por último, el presidente de la patronal ha hecho un llamamiento a recuperar "el espíritu del 78" y el entendimiento entre formaciones políticas, una actitud de consenso que, ha concluido, "era lo que siempre marcaba Fátima", así como ha evitado pronunciarse sobre una posible dimisión del ministro de transportes, Óscar Puente. Imágenes de Garamendi en el tanatorio de Fátima Báñez.