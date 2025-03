El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que tiene una buena relación con la ministra de Trabajo y Economia Social, Yolanda Díaz, a pesar de no compartir "en absoluto" las medidas y políticas que está intentando plantear con la reducción de la jornada laboral y el SMI. No obstante, ha advertido que "no se puede aprovechar un ministerio para hacer política".