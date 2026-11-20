Sevilla, 20 de noviembre de 2026. El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha dicho este viernes que "comparte" con el presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, la petición de "una auditoría" sobre la situación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, así como que entiende que, actualmente, "cualquiera que se monte en un tren, viendo los datos, se echa a temblar". (Fuente: SER)