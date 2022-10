Genoveva Casanova y Mónica Cruz celebran el Día de Muertos

Numerosos rostros conocidos del panorama cultural español y mexicano, como Genoveva Casanova, Mónica Cruz y Paloma Bloyd, además de personalidades del mundo del cine e influencers, se han dado cita para celebrar la festividad mexicana del Día de Muertos, de la mano de la conocida marca de tequila Don Julio.Los asistentes han recordado a los seres queridos que ya no se encuentran en el plano terrenal, en una noche llena de alegría que celebra su tránsito a nuestro mundo por unas horas, y en donde no podía faltar un altar de muertos para honrarles.Además Genoveva Casanova, ha querido tener un recuerdo especial en este día para su ex suegra, la Duquesa de Alba.Como mexicana, el Día de Muertos es una tradición que ha vivido en su casa desde pequeña y que ahora comparte también con sus hijos.Una velada marcada por flores, colores y maquillaje, donde se ha respirado la más pura esencia del tequila Don Julio: el amor por lo artesanal, la tradición y la cultura mexicana, en esta fecha tan señalada que cada vez crea más interés alrededor del mundo.