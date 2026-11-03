El Gobierno aprueba 30 millones en ayudas y refuerza la seguridad tras el accidente de Urda

Madrid, 3 de noviembre de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de ayudas de 30 millones de euros para las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familias. Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, estarán exentas de tributación y se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente. Además, también se refuerza la seguridad de la línea. (Fuente: Moncloa/Guardia Civil/ Europa Press)