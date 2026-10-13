El Gobierno aprueba crear 94 nuevas plazas de jueces y 47 de fiscales en Catalunya para 2027

Barcelona, 13 de octubre de 2026. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, de las cuales a Catalunya le corresponderán 94 y 47, respectivamente. El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado esta noticia, que ve "necesaria y oportuna", en el sentido de que Catalunya está infradotada objetivamente en cuanto a jueces, y oportuna porque va acorde con el despliegue de la Ley de Eficiencia del Govern