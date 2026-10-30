El Gobierno de Ayuso reclama la dimisión de Sánchez y Puente

Madrid, 30 de octubre de 2026. El Gobierno de la Comunidad de Madrid encabezado por Isabel Díaz Ayuso ha reclamado este viernes la dimisión tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado, de momento, 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. "Ya se le han terminado las excusas y deben abandonar la política para siempre. Se lo deben a los 115 fallecidos y a sus familiares de los dos últimos accidentes ferroviarios en nuestro país", ha espetado el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes, que ha aprobado, además, una declaración institucional pidiendo el esclarecimiento de lo sucedido. (Fuente: Comunidad de Madrid)