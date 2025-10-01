Greta Thunberg, trasladada a puerto por el Ejército de Israel tras el abordaje a la flotilla

El Gobierno de Israel ha confirmado este miércoles que la activista sueca Greta Thunberg y el resto de tripulantes de varias embarcaciones de la Global Summud Flotilla están siendo trasladados a un puerto israelí tras su intercepción de camino a entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El Ministerio de Exteriores de Israel ha publicado un vídeo en su perfil en la red social X en el que un militar israelí está inspeccionando las pertenencias de Thunberg. El vídeo está acompañado de un breve mensaje en el que asegura que "Greta y sus amigos están sanos y salvos".(Fuente: Ministerio de Exteriores de Israel)