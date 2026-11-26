Madrid, 26 de noviembre de 2026. España conquista la presidencia del Banco Central Europeo. Pablo Hernández de Cos será el próximo presidente de la institución y el primer español en ocupar este cargo desde su creación, en 1998. Los líderes de la eurozona han alcanzado un acuerdo para que el exgobernador del Banco de España releve a Christine Lagarde. Hernández de Cos se ha impuesto al neerlandés Klaas Knot y tomará las riendas del BCE el próximo mes de febrero. Lo hará durante un mandato de ocho años, no renovable. Su nombramiento tendrá que recibir la ratificación definitiva de los líderes europeos en la cumbre de diciembre. (Fuente: Europa Press y EBS)