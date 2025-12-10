La hija de Corina Machado recoge el Premio Nobel de la Paz en Oslo en ausencia de su madre

Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, ha recibido este miércoles en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón entregado en una ceremonia en Oslo al que la política no ha podido llegar a tiempo por causas no especificadas tras viajar desde Venezuela y sin que hayan trascendido los detalles de su ruta por motivos de seguridad. La hija de Machado ha subido al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harald V de Noruega.(Fuente: nobel prize)