Un homenaje a 100 años de hospitalidad: NH Madrid Nacional presenta la habitación Suite 1925

¿Cómo era una habitación de hotel en 1925? Habitaciones que ofrecían lo esencial, maletas de cuero, baúles de equipaje, llaves de hierro forjado A comienzos del siglo XX alojarse en un hotel era casi un ritual.Cien años después, el icónico hotel NH Madrid Nacional celebra el centenario de su apertura como hotel con un viaje por este siglo de historia. Hoy, rinde homenaje a su legado y presenta la 'Suite 1925. La Habitación del Siglo', una cápsula del tiempo que recrea una estancia original de la época y muestra la evolución de la hospitalidad hasta nuestros días, desde la campanilla de recepción hasta la presencia de la inteligencia artificial en los hoteles. Durante esos cien años, los modos de recibir y la experiencia del huésped han cambiado para adaptarse a un mundo más ágil, conectado y personalizado.Un viaje en el tiempo, desde 1925 hasta la actualidad, para rendir homenaje al legado de este icónico hotel, símbolo de la evolución hotelera en el corazón de Madrid