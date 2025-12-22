El Hospital de Valme amplía un 15% su capacidad quirúrgica y suma ocho nuevos puestos de UCI

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha inaugurado este lunes el nuevo bloque quirúrgico y segunda UCI del Hospital Universitario de Valme, en Sevilla. Como ha explicado Antonio Sanz, tras una inversión de casi medio millón de euros (467.556 euros), "el centro suma ocho nuevas camas de UCI para los pacientes más críticos y dos nuevos quirófanos". Uno de ellos albergará las intervenciones de cirugía ortopédica y traumatológica y el otro quedará disponible para el resto de especialidades lo que, ha subrayado el consejero, "permitirá realizar 1.800 intervenciones al año, sumando turnos de mañana y tarde y, por tanto, aumentar en más de un 15,5% la actividad quirúrgica y reducir así los tiempos de espera".