IA y doble control humano: el plan del Gobierno para mejorar la seguridad de la alta velocidad

Madrid, 3 de noviembre de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad española, después del accidente en Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, que ha provocado 69 muertes contabilizadas hasta el momento. Este plan incluye mejoras tecnológicas con un nuevo software para los centros de control, el uso de la inteligencia artificial (IA) para supervisar el funcionamiento del sistema y la finalización del despliegue del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla. (Fuente: La Moncloa)