IBM y RSI firman un acuerdo para modernizar el sector bancario gracias a la nube híbrida

Modernizar los sistemas bancarios gracias a la nube híbrida.Este es el objetivo principal del acuerdo que han firmado IBM y la compañía española de tecnología de información bancaria, RSI, que va a impulsar los servicios digitales en un ecosistema donde la innovación es clave.La nube híbrida permite acelerar la transformación digital del sector y ofrece ventajas en materia de seguridad, eficiencia, y cumplimiento con los requisitos y normativas de la industria.Mediante este acuerdo, RSI va a adoptar la estrategia de nube híbrida de IBM a través de IBM Cloud For Financial Services y formarán parte de la Región Cloud Multi-Zona de IBM prevista para 2023 en la Comunidad de Madrid.La demanda de servicios de banca digital no ha hecho más que crecer en los últimos años.Esta colaboración entre IBM y RSI favorece una arquitectura tecnológica moderna y flexible para adaptarse a todos los entornos.

Más información IBM