Montero vincula el aumento de ocupación en Andalucía en 2025 al "éxito" de la reforma laboral pese al "boicot" de Moreno

La secretaria general del PSOE-A en rueda de prensa, a 18 de diciembre del 2025. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER). (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha venido a vincular este lunes el aumento de ocupación que se ha registrado en la comunidad autónoma andaluza durante el pasado año 2025 con el "éxito" de la reforma laboral que impulsó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y al que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, planteó un "boicot".

Son ideas que se desprenden de un comentario que la también ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE federal ha publicado en su cuenta en la red social 'X' al hilo de los datos de paro registrado que el Ministerio de Trabajo ha publicado este lunes, correspondientes al pasado mes de diciembre y al conjunto del año 2025 recién finalizado, así como a las cifras de afiliación a la Seguridad Social que ha difundido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en relación al mismo periodo de tiempo.

Según dichos datos, el paro se redujo el pasado mes de diciembre en Andalucía en 12.271 personas (-2,06%), hasta situarse la cifra total de desempleados en 583.057 personas, la más baja desde junio de 2008.

En España, el paro se redujo en 16.291 personas (-0,67%), hasta los 2.408.670 desempleados, y Andalucía ha sido la comunidad autónoma en la que más se reduce el paro en términos absolutos, con un descenso equivalente a más del 75% del registrado a nivel nacional, según han destacado desde la Junta, desde donde también han puesto de relieve que, en los últimos doce meses, el paro se ha reducido en Andalucía en 51.782 personas (-8,16%).

María Jesús Montero ha destacado además que España ha cerrado el ejercicio de 2025 "con 21,8 millones de ocupados, 506.450 más que hace un año", así como ha valorado que, en Andalucía, la ocupación ha aumentado "en 70.364 personas, superando los 3,5 millones de afiliados".

En ese punto, la vicepresidenta primera ha aludido al "boicot" que, según ha dejado escrito, plantearon los presidentes del PP nacional y andaluz, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, respectivamente, "a la reforma laboral" del Gobierno de Pedro Sánchez, para subrayar que esa oposición de los dirigentes 'populares' a la citada reforma "no impidió su aprobación ni su éxito".