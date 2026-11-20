Madrid, 20 de noviembre de 2026. La Iglesia española se ha comprometido a mantener el acuerdo de reparación a víctimas de abusos sexuales firmado con el Gobierno y el Defensor del Pueblo independientemente de los resultados de las elecciones del 29 de noviembre. "A raíz de que ha concluido la misión del Defensor del Pueblo, le digo absolutamente que sí, que la Iglesia se compromete rotundamente, claramente sí, a seguir, independientemente de los resultados de las elecciones del día 29. La Iglesia mantiene ese compromiso que se ha firmado, que se firmó con el Gobierno y con el Defensor del Pueblo", ha asegurado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de la CEE.