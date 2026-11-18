Valencia, 18 de noviembre de 2026. José Enrique Sanz, gerente de Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cítrics Valencians', ha señalado que el aforo de producción de este año está previsto en 5,74 millones de toneladas, por encima del año pasado, pero un 4% menos que la media de los últimos cinco años, lo que hace que el margen esté "por debajo de lo que sería una campaña media-alta". "En una campaña que podríamos mandar en el mercado, pues tenemos un poco la incerteza de cómo va a ir", ha asegurado Sanz quien cree que esta incerteza se ve influenciada por la comercialización de fruta de Sudáfrica o de Sudamérica a principios de campaña, y la futura entrada en los meses de enero y febrero de la fruta procedente de Egipto en Europa, "que nos da más problemas de comercialización". Así lo ha explicado Sanz en el acto del primer corte de cítricos que se ha celebrado este miércoles en la Finca Santa María d'Aigües Vives en Alzira (Valencia)para dar comienzo a la campaña citrícola.