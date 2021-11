Illa pide a Aragonès una reunión urgente y le ofrece un presupuesto de país

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido por carta al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, una reunión urgente cuando termine la sesión de control del pleno, para ofrecerle "un Presupuestos de país, no de bloque". "La mayoría de la investidura se ha roto. No tiene la solidez necesaria para afrontar con solvencia los problemas que tiene Catalunya, y no es capaz de llevar un proyecto acordado a la Cámara", ha lamentado en rueda de prensa antes del inicio del pleno de este miércoles.(Fuente: Europa Press/PSC/Parlament)