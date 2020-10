El impacto invisible de la psoriasis y la artritis psoriásica

Más de un millón de personas padecen el impacto invisible de una enfermedad como la psoriasis, una patología inflamatoria, no contagiosa, que se manifiesta en cualquier parte del cuerpo, en forma de placas rojizas con descamación blanca, que pueden provocar picor, quemazón e incluso dolor crónico. Aunque es cada vez más conocida, provoca que muchas de las personas con psoriasis no quieran mostrarse en público y no puedan llevar una vida normal.Además, aproximadamente un 10% de las personas con psoriasis desarrolla artritis psoriásica, que afecta a las articulaciones y puede tener consecuencias más graves que la psoriasis.Por ello y con motivo del Día Mundial, la biotecnológica Amgen, con el aval de las asociaciones de pacientes Acción Psoriasis y ConArtritis han presentado dos campañas de apoyo informativo: ‘Psoriasis visible-Impacto Invisible’, en la web impactoinvisible.com, quiere ayudar a eliminar el estigma que existe todavía alrededor de esta enfermedad.Por su parte, la campaña ‘6 dominios’, en la web 6-dominios.com, se explican las seis manifestaciones diferentes a través de las que puede presentarse la artritis psoriásica. En estas webs, se ofrece además información sobre los principales síntomas de ambas enfermedades, así como herramientas y claves de comunicación para poder preparar la visita al dermatólogo o al reumatólogo.