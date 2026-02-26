Incautados en Barajas 15 pangolines muertos en una maleta procedente de Etiopía

Madrid, 26 de febrero de 2026. La Guardia Civil ha incautado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Bajaras un total de 15 ejemplares muertos de una subespecie de pangolín --una especie protegida a nivel internacional-- en el interior de una maleta procedente de un vuelo de Etiopía. Los hechos se produjeron el pasado 16 de febrero, cuando agentes de la Unidad Fiscal y Fronteras de Barajas pasaron medidas fiscales a pasajeros procedentes de Addís Abeba, encontrando en la maleta de una pasajera los animales, según un comunicado de la Guardia Civil. (Fuente: Guardia Civil)