Irán lanza su primer contraataque con drones y misiles contra territorio israelí

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado que Irán ha lanzado su primer contraataque tras el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica y que ha activado sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", ha hecho saber el Ejército israelí en un comunicado.

"Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", han añadido los militares mientras el Mando del Frente Nacional ha emitido "alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas".

Fuentes militares israelíes han confirmado al 'Times of Israel' la intercepción exitosa de al menos un misil en el norte del país, mientras que otro proyectil ha impactado en "campo abierto" sin dejar víctimas.