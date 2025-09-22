Industrial Recense gana el premio Pyme del Año en Lugo

Industrial Recense, empresa especializada en fabricación de elementos metálicos para la construcción y la industria, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Lugo, galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.La firma de A Pontenova fundada en el año 1953 por el padre de Luis nació como una empresa especializada en hoces pero con una visión diferente.Con una facturación de más de 15 millones de euros y con una cartera de unos 2.500 clientes, Recense tiene como reto principal la internacionalización.Para este crecimiento el imprescindible el apoyo de socios estratégicos como Banco Santander.La empresa ubicada en "Tierras de Miranda" con el río Eo como testigo fabricó 50 millones de piezas en 2024 y dio soluciones tecnológicas a un sector muy actual como es la construcción industrializada del prefabricado de hormigón.