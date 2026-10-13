Inversiones en vivienda, suelo industrial y agricultura, las que más crecen en los PCG de CyL

Valladolid, 13 de octubre de 2026. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, han presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, un documento que asciende a 16.471,94 millones de euros, donde las inversiones en materia de vivienda, las dirigidas a suelo industrial y empleo, y las asignadas a agricultura y ganadería se sitúan como las tres áreas con mayor crecimiento dentro de las cuentas públicas.