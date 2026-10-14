Felipe VI y Letizia en Melilla, en directo: última hora de la visita de los Reyes

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante un encuentro con una representación de la sociedad ceutí, en el Parador de Ceuta, a 13 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Casa de S.M. el Rey

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Felipe VI ha incidido este martes en que "Ceuta es España", ha llamado a la unidad institucional para gestionar la crisis derivada de la entrada de inmigrantes y ha sostenido que los que entraron irregularmente tienen que regresar a sus lugares de origen "lo antes posible y por los cauces legales establecidos".

"Ceuta es España", ha repetido el Rey hasta en tres ocasiones desde el Parador de Ceuta, ciudad que ha visitado junto a la reina Letizia casi dos meses y medio después de la avalancha, que ha tildado de "violación" que supuso "un shock para todos". También ha aludido a Melilla y ha insistido en algo "obvio": "Son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España" y "la soberanía y la integridad territorial no son negociables, son indiscutibles".

Sigue en directo la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla: