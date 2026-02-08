Irán condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión

Un tribunal de Irán ha condenado a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medios de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021. Mostafa Nili, su abogado, ha recordado que Mohammadi se encuentra mal de salud y expresado su deseo de que, por lo menos, acabe en libertad bajo fianza. De hecho, hace tres días, fue trasladada a una clínica debido a su mal estado físico y luego puesta bajo custodia.(Fuente: YouTube/DPA)