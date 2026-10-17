La izquierda mueve ficha ante el 29-N y el PP y Vox intensifican sus críticas

Madrid, 17 de octubre de 2026. La actualidad política de este sábado ha estado marcada por la proclamación unánime de Pedro Sánchez como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno y la dimisión de Montse Mínguez como portavoz socialista. El acuerdo entre el PSOE y el Frente Amplio para concurrir al Senado ha provocado críticas del PP, mientras Yolanda Díaz ha defendido la revalorización de las pensiones públicas conforme a la inflación. Por su parte, el PNV y Junts han reivindicado el papel de sus formaciones frente a Vox, que ha cargado contra Sánchez por sus declaraciones sobre Begoña Gómez. Todo ello en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre. (Fuente: Vox/PP/PSOE/Europa Press)