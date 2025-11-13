JJpD advierte de que publicar procedencia de detenidos contribuye a "estigmatizar" a colectivos

Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) del País Vasco considera que la publicación por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de la procedencia de las personas detenidas por la Ertzaintza "no está justificada" y contribuye al "estigmatizar y señalar" a determinados colectivos. "Creemos que es un error. No hay ningún interés informativo en que se diga de dónde es un determinado delincuente y no entendemos que se quiera señalar a un grupo social", ha señalado el portavoz de JJpD, Edmundo Rodríguez, sobre esta nueva estrategia comunicativa que aplica por primera vez en España un cuerpo policial.