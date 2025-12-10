JJpD destaca el "compromiso" de la nueva fiscal general contra la violencia machista

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha destacado que es "un acierto" el perfil de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que ha prometido este miércoles su cargo ante el Rey Felipe VI, al contar "con un amplio historial" y un "reconocimiento" dentro de la carrera judicial "muy importante", como magistrada del Tribunal Supremo, y que, además, ha manifestado su "compromiso" en la lucha contra la violencia machista, el delito más importante que existe en nuestra sociedad", ha apuntado. "Las mujeres en este país pueden estar contentas con que se haya designado a Peramato como fiscal general", ha celebrado el portavoz de JJpD.