Juanma Moreno se suma a un homenaje al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido este viernes, 30 de enero, al acto de entrega de la medalla de oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, celebrado en la capital hispalense, y ha destacado la trayectoria del homenajeado en busca del "interés general".Así lo ha valorado el presidente andaluz durante su intervención en este acto, en el que ha subrayado el "cariño" y la "admiración" que suscita la figura de Francisco Herrero, "por lo que ha hecho y ha trabajado a lo largo de 20 años al frente" de una "institución tan importante" como la Cámara de Comercio de Sevilla.