Junqueras (ERC) apela a grupos para "vestir mayorías" y aprobar el acuerdo de financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha apelado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a "vestir mayorías" y así poder aprobar definitivamente el acuerdo para un nuevo modelo de financiación, después de que el Gobierno central y los republicanos lo alcanzaran este jueves. Así lo ha dicho en el Consell Nacional reunido en la sede del partido este sábado, donde ha advertido que, en caso de que no se alcance la mayoría necesaria para aprobarlo, la alternativa supone que no haya nada de lo que se ha acordado, por lo que los recursos extra que recibiría Catalunya se quedarán en la "caja del Ministerio de Hacienda". "El acuerdo de este jueves es muy importante porque permite disponer de casi 5.000 millones de euros más y porque aumenta la gestión del Govern sobre los impuestos recaudados", ha asegurado Junqueras. Además, ha añadido que este acuerdo se debe producir porque, a su parecer, el gobierno catalán y español "quieren crear el escenario para una posible negociación presupuestaria".(Fuente: Redes sociales)