La Junta adjudica por 543,3 millones la construcción del nuevo hospital de Málaga

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha adjudicado la construcción del nuevo hospital de Málaga, así como la concesión de las obras y explotación de los aparcamientos a la Unidad Temporal de Empresas (UTE) Sando-OHLA-Vialterra, con un plazo de ejecución de 75 meses.El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que esta noticia supone un paso más hacia "la mayor obra de ingeniería sanitaria de las últimas décadas, un fiel reflejo de la apuesta decidida del Gobierno andaluz por transformar la asistencia sanitaria en Málaga tras años de abandono".