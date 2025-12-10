Junta de Andalucía critica enterarse por la prensa sobre origen del virus de la peste porcina

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha afeado este miércoles al Ministerio de Agricultura haber conocido "por la prensa" la sospecha, ahora en investigación, de que el virus de la peste porcina africana de Collserola, en Barcelona, escapó de un laboratorio. "No nos gustó tener que enterarnos de la sospecha de que podría haber salido de un laboratorio por la prensa. El trabajo que veníamos haciendo nos tenía que llevar a un escenario de confianza en el que los consejeros tuviéramos la información de primera mano".