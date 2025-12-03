Junta de Andalucía y empresarios del metal impulsan una aceleradora de innovación en defensa

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, y el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno, han firmado, en el marco del Congreso Internacional New Industry in Southern Europe (NISE), un protocolo para impulsar la creación en Sevilla de una aceleradora de startups tecnológicas para el desarrollo de soluciones aplicables tanto en el ámbito civil como en el de la defensa y el de la seguridad denominada 'Aceleradora DefTech'.