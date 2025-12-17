Junta de Andalucía inaugura el punto limpio de Camas (Sevilla) tras medio millón de inversión

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este miércoles el nuevo punto limpio de Camas (Sevilla), una infraestructura concebida para mejorar la gestión de los residuos de origen doméstico que, por sus características o volumen, no pueden depositarse en los sistemas habituales de recogida. La actuación, que ha tenido un plazo de ejecución de cinco meses, ha supuesto una inversión total de 482.681,96 euros, cofinanciado con fondos europeos Feader, reforzando así el compromiso de la Administración andaluza "con una gestión más eficiente y responsable de los residuos en el ámbito local".