Córdoba, 16 de noviembre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asistido este lunes a la toma de posesión de Rafael Campos como nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE), a quien ha dado la enhorabuena por "asumir la responsabilidad de ser la voz representante de una profesión imprescindible en cualquier sistema sanitario del mundo", y tanto es así que, según ha subrayado, la Junta de Andalucía ha incrementado un 33% la plantilla de enfermeras desde 2018.