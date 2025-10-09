Junta incide en la colaboración público-privada para un modelo productivo sostenible

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha asistido a la presentación del 'Estudio de Impacto Socioeconómico de 2024 en Andalucía y Avances en materia de Sostenibilidad' de Coca-Cola Europacific Partners, que ha tenido lugar en la planta que la multinacional tiene en el municipio sevillano de La Rinconada. Durante su intervención, ha incidido en la importancia de la colaboración público-privada "para avanzar hacia las metas que nos plantea la necesaria transición a un modelo productivo más sostenible, comprometido con el medio ambiente, con la reducción de la huella de carbono y la eliminación efectiva de residuos".